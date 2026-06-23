15 человек обратились к медикам после урагана в Свердловской области

15 человек обратились за помощью врачей после урагана в свердловской Кушве. Одного из них госпитализировали в Нижний Тагил. По данным регионального Минздрава, ранее были госпитализированы еще четыре человека.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в Кушве развернули пункт временного размещения на 15 коек с возможностью увеличить вместимость до 30. Сейчас там находится один человек.
Из-за шквалистого ветра были повреждены 97 частных домов. Ущерб оценят в светлое время суток. Полиция патрулирует территорию. В городе Кушва действует режим ЧС.