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15 человек обратились к медикам после урагана в Свердловской области

15 человек обратились за помощью врачей после урагана в свердловской Кушве. Одного из них госпитализировали в Нижний Тагил. По данным регионального Минздрава, ранее были госпитализированы еще четыре человека.

15 человек обратились за помощью врачей после урагана в свердловской Кушве. Одного из них госпитализировали в Нижний Тагил. По данным регионального Минздрава, ранее были госпитализированы еще четыре человека.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в Кушве развернули пункт временного размещения на 15 коек с возможностью увеличить вместимость до 30. Сейчас там находится один человек.

Из-за шквалистого ветра были повреждены 97 частных домов. Ущерб оценят в светлое время суток. Полиция патрулирует территорию. В городе Кушва действует режим ЧС.