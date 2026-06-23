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При пожаре в Красноярском крае погиб мужчина

За сутки в крае ликвидировали 14 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 14 пожаров. В Бородине в пожаре, который произошел из-за нарушения при эксплуатации печи, погиб мужчина. В квартире выгорела комната на площади девять квадратных метров. С огнем боролись 16 человек и четыре единицы техники.

В поселке Октябрьский Богучанского округа горел двухквартирный дом, квартира, кровля соседнего дома и два гаража. Огонь также повредил легковой автомобиль. Общая площадь составила 203 квадратных метра. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Также было зарегистрировано одно происшествие на воде. В Зеленогорске на озере Лебединое извлекли тело мужчины.