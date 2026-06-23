При пожаре в Красноярском крае погиб мужчина

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 14 пожаров. В Бородине в пожаре, который произошел из-за нарушения при эксплуатации печи, погиб мужчина. В квартире выгорела комната на площади девять квадратных метров. С огнем боролись 16 человек и четыре единицы техники.