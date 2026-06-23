Вахтовик из Хабаровска получит 700 тыс рублей за падение с экскаватора

В Хабаровске суд взыскал с работодателя 700 тысяч рублей в пользу работника-вахтовика, сломавшего бедро при падении с экскаватора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первый свой рабочий день машинист экскаватора при подъеме в кабину упал с высоты двух метров и сломал шейку бедра. Его госпитализировали и сделали несколько операций, после чего он 15 месяцев не мог работать и, как установлено, потерял 30% трудоспособности.
Работодатель направил в суд письменные возражения, утверждая, что работник сам виноват, потому что на нем была личная обувь, не подходящая для климатических условий на вахте. Но суд установил, что спецодежду и обувь работнику и не выдали, а экскаватор был покрыт наледью.
— Суд взыскал с работодателя 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, работнику котельной в Хабаровском крае заплатят 800 тысяч рублей за оторванную руку.