Вахтовик из Хабаровска получит 700 тыс рублей за падение с экскаватора

В первый свой рабочий день машинист экскаватора при подъеме в кабину упал с высоты двух метров и сломал шейку бедра. Его госпитализировали и сделали несколько операций, после чего он 15 месяцев не мог работать и, как установлено, потерял 30% трудоспособности.