Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 2,4 тыс. га за сутки

«В крае зарегистрировано 10 лесных пожаров, пять из которых находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Очаги находятся в Аяно-Майском, Ульчском, Хабаровском районах, а также в Охотском округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2432 гектара», — проинформировали в министерстве. Накануне пожарами было охвачено свыше 1,3 тыс. га.