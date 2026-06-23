Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 2,4 тыс. га за сутки

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. В Хабаровском крае зарегистрировали 10 лесных пожаров, площадь за сутки увеличилась до 2,4 тыс. га. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
«В крае зарегистрировано 10 лесных пожаров, пять из которых находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Очаги находятся в Аяно-Майском, Ульчском, Хабаровском районах, а также в Охотском округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2432 гектара», — проинформировали в министерстве. Накануне пожарами было охвачено свыше 1,3 тыс. га.
По данным на вторник, к борьбе с огнем привлечено 29 специалистов и одна единица техники. Все очаги далеко от поселений и объектов экономики, угрозы не представляют.
Как уточнили ТАСС в министерстве, всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 230 пожаров на общей площади более 178,7 тыс. га.