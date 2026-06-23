В двух районах Камчатки из-за уровня воды ввели режим повышенной готовности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Режимы повышенной готовности из-за подъема уровня воды введены в Мильковском и Елизовском районах на Камчатке, при этом критических рисков для населения сейчас не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
«В Елизовском и Мильковском районах введены режимы повышенной готовности из-за подъема уровня воды. Наибольший уровень воды зафиксирован на трех основных реках края — Камчатка, Авача и Быстрая. В акватории реки Авача в районе города Елизово отмечаются неблагоприятные явления, однако, по данным гидропостов, резкого подъема уровня воды не ожидается», — говорится в сообщении.
По данным краевых властей, обстановка остается напряженной, однако критических рисков для населения не прогнозируется. В верховьях реки Камчатки наблюдается положительная динамика — уровень воды снижается в районе села Мильково, а также в Долиновке.