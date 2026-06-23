В двух районах Камчатки из-за уровня воды ввели режим повышенной готовности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Режимы повышенной готовности из-за подъема уровня воды введены в Мильковском и Елизовском районах на Камчатке, при этом критических рисков для населения сейчас не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.