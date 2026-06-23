В Хабаровске вахтовику, упавшему с экскаватора, заплатит работодатель за травму

В суде работодатель возразил, что вахтовик сам виноват, потому что вышел на смену в личной обуви, которая для тяжелых климатических условий не подходит. Суд возражение не принял — с работником обязаны были провести инструктаж и обеспечить его спецовкой. С учетом тяжести травмы и необходимости дальнейшей реабилитации работодатель заплатит 700 тысяч рублей морального вреда.