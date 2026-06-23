В Хабаровске вахтовику, упавшему с экскаватора, заплатит работодатель за травму

В Хабаровске суд встал на сторону пострадавшего вахтовика — мужчина сломал шейку бедра, упав при подъеме в кабину экскаватора. Работодателя обязали выплатить ему 700 тысяч рублей за моральный вред.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, горожанин устроился вахтовиком и получил травму в первый же рабочий день. Мужчина поднимался в кабину экскаватора, поскользнулся и упал с двухметровой высоты, сломав шейку бедра.
В больнице ему провели несколько операций. На больничном пострадавший провел более 15 месяцев. Комиссия установила, что у него утрачено 30 процентов профессиональной трудоспособности.
В суде работодатель возразил, что вахтовик сам виноват, потому что вышел на смену в личной обуви, которая для тяжелых климатических условий не подходит. Суд возражение не принял — с работником обязаны были провести инструктаж и обеспечить его спецовкой. С учетом тяжести травмы и необходимости дальнейшей реабилитации работодатель заплатит 700 тысяч рублей морального вреда.
Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.