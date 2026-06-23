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Десять многоквартирных домов и десятки авто пострадали при обстреле Воронежа

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж повреждены многоквартирные дома и десятки машин. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж повреждены многоквартирные дома и десятки машин. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, на котором начался пожар.

— На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются, — написал Гусев в своем Telegram-канале.

При падении обломков повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. Еще шесть домов получили повреждения в частном секторе — преимущественно кровли. Поступило около 50 обращений о поврежденных автомобилях.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки погибли пять человек, несколько десятков обратились в больницы, большая часть из них уже отпущена домой. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, тяжелораненым — по 300 тысяч рублей.

Гусев отметил, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности, и призвал жителей серьезно относиться к сигналам тревоги.

Утром 22 июня Воронеж был атакован украинскими ракетами. По словам Гусева, повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Также в Сети появилась информация о том, что украинские войска нанесли удары по Воронежу якобы с помощью британских ракет Storm Shadow.

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