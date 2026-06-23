Против Чубайса открыли производство о взыскании свыше 6 млрд рублей

Приставам из Арбитражного суда Москвы поступили материалы, в которых указано о решении возмещения Чубайсом корпорации «Роснано» нанесенных убытков. На их основании открыто исполнительное производство о принудительном взыскании с экс-главы корпорации свыше 6 млрд рублей, из которых почти 5,5 млрд рублей — это непосредственно взыскиваемая сумма убытков, остальное — исполнительный сбор.
В отношении Чубайса ранее было открыто три исполнительных производства. В апреле 2025 года было открыто первое производство — о наложении ареста на имущество бывшего главы корпорации «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей, сделано это по иску компании. Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину с иском «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта».
12 декабря 2025 года «Роснано» выдвинула новый иск к своим бывшим руководителям — о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. По материалам, поступившим из Арбитражного суда Москвы, 12 января 2026 года приставы открыли второе производство в отношении Чубайса — об аресте имущества почти на 11,9 млрд рублей. В апреле 2026 года открыто третье исполнительное производство — об аресте имущества на 5,5 млрд рублей.