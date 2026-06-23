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В саду жилого дома в Турции нашли мёртвым российского туриста

В турецкой Анталье 51-летнего российского туриста нашли мёртвым в саду жилого дома.

Турист из России был обнаружен мёртвым в саду жилого дома в турецком курортном городе Анталья, сообщило агентство IHA.

По данным журналистов, 51-летний мужчина прибыл в населённый пункт 10 июня. Его тело обнаружили в районе Гюзельоба местные жители. Они вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть.

Тело туриста направили к судебно-медицинским экспертам для определения точной причины кончины.

Напомним, в начале июня издание Alanya Postası сообщило, что в гостиничном номере в Анталье скончался 50-летний российский гражданин. Мужчину, который лежал на полу без движения, нашла его супруга.