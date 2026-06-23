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В Свердловской области число пострадавших из-за урагана достигло 16

В регионе продолжают работы по ликвидации последствий ЧС.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Шестнадцать человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сильнее всего от которого пострадал город Кушва. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск) за медицинской помощью обратились 16 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате непогоды повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных жилых дома. «Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Развернут один пункт временного размещения вместимостью на 50 человек», — добавили в региональном главке.

Как сообщалось ранее, в Кушве Свердловской области после урагана введен режим чрезвычайной ситуации.

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