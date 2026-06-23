В Китае автобус с российскими туристами попал в ДТП

В посольстве России в Боснии и Герцеговине 21 июня сообщили, что днем ранее на трассе Приедор — Баня-Лука в Республике Сербской Боснии и Герцеговины произошло ДТП с участием семьи российских граждан. В легковом автомобиле находились супруги и их малолетний ребенок.