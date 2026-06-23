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При атаке ВСУ в Воронеже повреждено 10 многоквартирных домов

В результате атаки ВСУ на Воронеж повреждения зафиксированы в 16 жилых домах: 10 из них — многоквартирные. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — говорится в сообщении. Кроме того, в региональные службы поступило около 50 обращений от владельцев автомобилей.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки ВСУ на Воронеж стали пять мирных жителей. За медицинской помощью обратилось несколько десятков граждан. Основную часть пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, при этом часть пострадавших остаётся в стационарах в критическом состоянии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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