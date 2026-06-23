При атаке ВСУ в Воронеже повреждено 10 многоквартирных домов

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — говорится в сообщении. Кроме того, в региональные службы поступило около 50 обращений от владельцев автомобилей.