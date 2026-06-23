Жительница Хабаровского края украла у горожанина 1,6 млн рублей

В Хабаровске за кражу с карты горожанина 1,6 млн рублей полицейские задержали 38-летнюю приезжую из села Иннокентьевна Нанайского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам потерпевшего, он отдыхал со своей знакомой у себя дома, но его мать стала возмущаться, и они поехали к гостье. По дороге он дал ей свою карту, назвал пин-код и попросил снять 20 тысяч рублей, купить продукты и алкоголь. После этого они приехали в квартиру женщины, там хабаровчанин уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу карты.
Как выяснилось, пока он спал, приятельница, судимая за кражу, по его карте выкупила за 450 тысяч рублей из ломбарда заложенные украшения соседки, купила для нее за 50 тысяч зимнюю резину, а для себя — четыре золотых кольца, заказала еду из ресторана, такси до Иннокентьевки и поехала туда. Там ее и задержали полицейские. Кольца и 436 тысяч рублей наличными изъяты, у соседки во время обыска изъяты зимняя резина и выкупленные украшения.
— Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч.4 ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, продавец украл из магазина друга в Комсомольске смартфоны на 770 тысяч рублей.