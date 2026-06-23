Жительница Хабаровского края украла у горожанина 1,6 млн рублей

Как выяснилось, пока он спал, приятельница, судимая за кражу, по его карте выкупила за 450 тысяч рублей из ломбарда заложенные украшения соседки, купила для нее за 50 тысяч зимнюю резину, а для себя — четыре золотых кольца, заказала еду из ресторана, такси до Иннокентьевки и поехала туда. Там ее и задержали полицейские. Кольца и 436 тысяч рублей наличными изъяты, у соседки во время обыска изъяты зимняя резина и выкупленные украшения.