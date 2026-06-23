Приставы открыли новое производство против Чубайса на 6 млрд рублей

Ранее в отношении экс-главы «Роснано» уже открывали три исполнительных производства. Первое из них появилось в апреле 2025 года — тогда приставы наложили арест на имущество Чубайса на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании. В декабре «Роснано» подала новый иск к своим бывшим руководителям — о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, связанному с созданием в России производства магниторезистивной оперативной памяти. На основании этого иска 12 января открыли второе производство об аресте имущества на 11,9 млрд рублей. Третье производство появилось в апреле — об аресте активов на 5,5 млрд рублей.