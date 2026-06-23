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Парень с бензопилой напал на полицейских под Красноярском

Сотрудники МВД применили оружие при задержании жителя Красноярского края. Парень грозил стражам порядка бензопилой, и они сделали предупредительные выстрелы в воздух. Обошлось без кровопролития.

Источник: Российская газета

Сотрудники МВД применили оружие при задержании жителя Красноярского края. Парень грозил стражам порядка бензопилой, и они сделали предупредительные выстрелы в воздух. Обошлось без кровопролития.

Инцидент произошел в деревне Зеленая Дубрава под Канском, куда полицейские приехали по вызову.

Когда оперативник уголовного розыска и инспектор по делам несовершеннолетних разговаривали с заявительницей, из ограды дома выбежал нетрезвый молодой человек с работающей бензопилой в руках, рассказали в краевом управлении МВД.

25-летний парень двигался в направлении полицейских, размахивая инструментом и высказывая угрозы. На два предупредительных выстрела он не отреагировал.

Местный житель и полицейский пресекли действия злоумышленника. По информации «РГ», никто не пострадал.

Сотрудники СК усматривают в случившемся признаки преступления — угрозы применить насилие в отношении представителя власти. Проводится проверка, сообщили в региональном главке Следственного комитета.