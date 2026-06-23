В Якутии взыщут 250 тыс. рублей со спасенных во время ледохода охотников

Один из ответчиков подал на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Он указывал, что понесенные истцом расходы являются целевыми за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда, нормативными актами не предусмотрено регрессное взыскание понесенных расходов, и истец фактически убытки не понес. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда установила, что у суда первой инстанции имелись все законные основания для удовлетворения иска: факт проведения спасательной операции документально подтвержден, размер убытков доказан, а солидарная ответственность ответчиков вытекает из совместного характера их противоправных действий. Апелляционная инстанция признала решение законным и обоснованным, оставив жалобу ответчика без удовлетворения.