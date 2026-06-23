В Якутии взыщут 250 тыс. рублей со спасенных во время ледохода охотников

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Верховный суд Якутии оставил в силе решение о взыскании с местных охотников 250 тыс. рублей, которые ранее нарушили запрет на несанкционированный выход на водоемы во время прохождения ледохода, из-за чего им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).
Рано утром 15 мая 2025 года в ЕДДС Мегино-Кангаласского района поступило сообщение от жителей района, выехавших на охоту. Из-за возобновившегося ледохода те не смогли вовремя покинуть остров на Лене вблизи села Техтюр. Охотники сообщили, что находятся в бедственном положении: кругом торосы, вода прибывает, батарея на телефоне садится, существует угроза жизни. Силами службы спасения была проведена эвакуация на вертолете Ми-8МТВ.
«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 49 г. Якутска охотники признаны виновными в нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах — ст. 3.6 КоАП РС (Я) и получили наказание в виде предупреждения. В результате несоблюдения правил безопасности и запрета на несанкционированный выход на водоемы до открытия навигации и в период ледохода потребовалась экстренная помощь спасателей, расходы составили 251 574 рубля 40 копеек. ГБУ “Служба спасения РС (Я)” обратилось с иском к ответчикам о солидарном возмещении убытков», — говорится в сообщении.
В судебном заседании ответчики с иском не согласились и просили отказать в иске. «Якутский городской суд установил, что именно пренебрежение охотниками правилами безопасности и игнорирование запрета на несанкционированный выход на водоемы до открытия навигации и в период ледохода повлекло необходимость экстренного вмешательства спасателей. Действия виновных лиц привели к необоснованным затратам бюджетных средств и взыскал с ответчиков солидарно в пользу ГБУ “Служба спасения Республики Саха (Якутия) убытки в размере 251 574 рубля 40 копеек”, — отмечается в сообщении.
Один из ответчиков подал на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Он указывал, что понесенные истцом расходы являются целевыми за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда, нормативными актами не предусмотрено регрессное взыскание понесенных расходов, и истец фактически убытки не понес. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда установила, что у суда первой инстанции имелись все законные основания для удовлетворения иска: факт проведения спасательной операции документально подтвержден, размер убытков доказан, а солидарная ответственность ответчиков вытекает из совместного характера их противоправных действий. Апелляционная инстанция признала решение законным и обоснованным, оставив жалобу ответчика без удовлетворения.