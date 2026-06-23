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На Урале после урагана число обратившихся за медпомощью увеличилось до 16

В Свердловской области, на которую обрушился ураган, за медицинской помощью обратились 16 человек.

Источник: Аргументы и факты

Медицинская помощь после урагана в Свердловской области понадобилась 16 пострадавшим, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Больше всего от стихии пострадал город Кушва.

«В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск) за медицинской помощью обратились 16 человек», — отметило региональное подразделение федерального ведомства в своём канале на платформе «Макс».

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что из-за природной стихии получили повреждения 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Ещё 32 частных жилых дома разрушены полностью.

Жителям пострадавших районов оказывают адресную помощь. Ведомство также развернуло пункт временного размещения, который может вместить до 50 человек.

Напомним, 22 июня на Свердловскую область обрушился крупный смерч. Сначала его заметили в районе села Малая Лая к северо-западу от Нижнего Тагила. После смерч ударил по Кушве, где ввели режим чрезвычайной ситуации.

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