В Приморье осудили организаторов контрабанды древесины на 590 миллионов рублей

Следствие и суд установили, что мужчина в 2017 году создал преступную группу и привлек к ней двух знакомых. С 2017 по 2019 год они незаконно вывезли из России более 200 тысяч кубометров древесины различных пород на сумму свыше 590 миллионов рублей. Чтобы скрыть следы, злоумышленники организовали фиктивный документооборот с подконтрольными компаниями, создавая видимость законных операций, хотя на самом деле покупали лес без документов о его происхождении.