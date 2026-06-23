В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 190 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки выросла на 18 тыс. га и составила 191,6 тыс. га. Об этом сообщает Лесопожарный центр региона.