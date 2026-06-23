Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 190 тыс. га

Она выросла на 18 тыс. га за сутки.

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки выросла на 18 тыс. га и составила 191,6 тыс. га. Об этом сообщает Лесопожарный центр региона.

По оперативным данным Лесопожарного центра на утро 22 июня, в Красноярском крае действовал 89 пожаров на площади 173,6 тыс. га. Пожары тушили 1478 человек.

«По оперативной информации на 09:26 (05:26 мск — прим. ТАСС) 23 июня 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 87, на общей площади — 191 647,3 га. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении. Возгорания зафиксированы в девяти округах региона, в основном на севере Красноярского края.

Накануне в регион была направлена дополнительная группировка авиапожарных из разных регионов России. Пожары в крае тушат 1 640 человек, задействовано 26 единиц техники. В том числе применяется авиация — вертолеты и самолет-зондировщик Ан-26.

В Красноярском крае по-прежнему сохраняется жаркая погода. По прогнозам синоптиков 23 и 24 июня днем на севере региона возможны температуры до плюс 32 градусов.