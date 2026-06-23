Провокации и разжигание розни в соцсетях: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

«Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, не распространять непроверенную информацию, воздерживаться от публикаций и комментариев, способных нарушить общественное согласие и взаимное уважение между гражданами. Единство народа Казахстана, взаимное уважение и общественное согласие являются фундаментальными ценностями, от которых зависят стабильность, безопасность и дальнейшее развитие нашей страны. Правоохранительные органы в рамках принципа “Закон и порядок” будут пресекать любые правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок, а также принимать предусмотренные законом меры по их предупреждению», — заявили в ведомстве.