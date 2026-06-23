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Маск после смертельного ДТП с Tesla заявил, что водитель сам нажал на «газ»

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал смертельное ДТП с участием автомобиля Tesla, по его словам, водитель вручную нажал на газ.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал смертельное ДТП с участием автомобиля Tesla Model 3, по его словам, водитель вручную нажал на газ.

Вице-президент компании Tesla Ашок Эллусвами заявил, что водитель вручную перехватил управление, выжав педаль газа на 100 процентов". Он отметил, что автомобиль разогнался до 117 километров в час. Заявление опубликовано в соцсети Х*, Маск подтвердил эти слова.

Напомним, автомобиль Tesla врезался в жилой дом в Соединённых Штатах. Инцидент случился в населённом пункте Кэти в штате Техас. В результате ДТП погибла женщина. По информации СМИ, жертвой ДТП стала 76-летняя Марта Авила.

По данным ABC, в полиции не исключают, что автомобиль, предположительно, мог находится в режиме автопилота. Водитель Tesla получил травмы и сотрудничал с правоохранителями.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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