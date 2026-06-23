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Под Новосибирском 16 человек спаслись из горящего многоквартирного дома

На тушении работали 23 человека и 12 единиц техники.

Пожарные получили сообщение о возгорании многоквартирного таунхауса в селе Толмачево Новосибирского района. К моменту прибытия первого подразделения горел мансардный этаж, огонь угрожал перекинуться на крышу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Жильцы успели эвакуироваться самостоятельно — из дома вышли 16 человек, включая одного ребёнка, никто не пострадал. На месте создали штаб пожаротушения: спасатели проложили магистральную линию от гидранта и подали четыре ствола, чтобы отсечь огонь от соседних квартир.

Открытое горение ликвидировали к 06:14, полную ликвидацию объявили в 07:04. Огонь повредил мансардный этаж и крыши шести квартир на площади 180 квадратных метров. На тушении работали 23 человека и 12 единиц техники.

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