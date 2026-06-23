Смерч повредил 97 жилых домов в Кушве Свердловской области

Ранее стало известно, что в результате смерча в Кушве травмы получили 15 горожан, один из них госпитализирован. Губернатор региона Денис Паслер потребовал от всех служб максимально быстро устранить последствия непогоды и вернуть свет в социальные учреждения и жилые дома. На данный момент проезжую часть расчистили от мусора и рухнувших стволов, водоснабжение наладили. При этом ради безопасности на двух участках приостановили подачу газа.