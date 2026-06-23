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«Бог спас»: Появилось видео с попавшим в ДТП в Китае автобусом с российскими туристами

Появилось видео с места ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы. Транспортное средство столкнулось с экскаватором в китайской провинции Цзилинь. Кадры с места инцидента опубликовал приморский портал Svodka25.

Источник: Life.ru

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Китае. Видео © Telegram / Svodka 25.

На записи виден повреждённый автобус, у которого сильно разбито лобовое стекло. По словам автора видео, пассажиров от гибели спас Господь Бог.

«Бог спас… Слов нет… миллиметры», — говорит мужчина.

Министерство туризма Приморского края поддерживает связь с Генеральным консульством КНР во Владивостоке. Обстоятельства ДТП выясняют китайские компетентные органы.

Всего в автобусе находились 34 человек. Пострадали трое — граждане КНР. Они получили лёгкие травмы, угрозы их жизням нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.