«Бог спас»: Появилось видео с попавшим в ДТП в Китае автобусом с российскими туристами

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Китае. Видео © Telegram / Svodka 25.
На записи виден повреждённый автобус, у которого сильно разбито лобовое стекло. По словам автора видео, пассажиров от гибели спас Господь Бог.
«Бог спас… Слов нет… миллиметры», — говорит мужчина.
Министерство туризма Приморского края поддерживает связь с Генеральным консульством КНР во Владивостоке. Обстоятельства ДТП выясняют китайские компетентные органы.
Всего в автобусе находились 34 человек. Пострадали трое — граждане КНР. Они получили лёгкие травмы, угрозы их жизням нет.
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