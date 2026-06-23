Появились подробности о погибшем в Турции туристе из России

В Анталье появились новые подробности гибели российского туриста. Как сообщает Telegram-канал Mash, местные врачи не оказали помощь мужчине во время сердечного приступа. Им оказался 51-летний экс-полицейский, который приехал на курорт вместе с сыном из Магнитогорска. Известно, что он скончался спустя 12 дней после прибытия.
Напомним, тело россиянина обнаружили 22 июня в саду трёхэтажного жилого дома в районе Гюзелоба. Накануне смерти экс-полицейский почувствовал сильную боль в сердце и обратился в местную больницу. Медики отказали ему в госпитализации и отпустили. Позже он попытался дойти до клиники повторно, но скончался по пути.
Погибший работал в полиции около 30 лет и вышел на пенсию три года назад. Он не впервые отдыхал в Турции. В этот раз он отправился в поездку вместе с сыном, который находился рядом в момент трагедии.
Тело Тремасова направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Турецкие правоохранители продолжают проверку. Официальных выводов пока нет.