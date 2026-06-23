Одно WhatsApp-сообщение от «знакомого» стоило казахстанцу 3,5 млн тенге

Во время спецоперации сотрудники управления по противодействию киберпреступности обнаружили в арендованной квартире подозреваемых 19 SIM-карт, 11 телефонов и планшет, с помощью которых, предположительно, совершались преступления. На данный момент установлены два эпизода мошенничества в Астане и Шымкенте с общим ущербом 7,5 млн тенге.