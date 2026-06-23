Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одно WhatsApp-сообщение от «знакомого» стоило казахстанцу 3,5 млн тенге

Житель Казахстана лишился 3,5 млн тенге, думая, что переписывается по WhatsApp со своим знакомым, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Шымкенте полицейские задержали организованную группу, которая обманывала людей, представляясь их родственниками и друзьями. Об этом передает «Astana TV».

По версии следствия, злоумышленники отправляли сообщения с просьбой о срочной помощи и убеждали жертв перевести деньги на подконтрольные счета. Только один потерпевший лишился 3,5 млн тенге, поверив, что переписывается со своим знакомым.

Во время спецоперации сотрудники управления по противодействию киберпреступности обнаружили в арендованной квартире подозреваемых 19 SIM-карт, 11 телефонов и планшет, с помощью которых, предположительно, совершались преступления. На данный момент установлены два эпизода мошенничества в Астане и Шымкенте с общим ущербом 7,5 млн тенге.

«Трое подозреваемых арестованы, следствие продолжается», — говорится в репортаже.

Также через WhatsApp мошенники обманывают казахстанцев при перевозке машин и грузов.