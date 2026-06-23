Власти Омской области объявили об ограничении продажи топлива: что известно к утру 23 июня

В свою очередь обозреватель KP.RU Владимир Ворсобин на личном примере проверил ситуацию с топливом в Крыму. Журналист отметил: местные волонтеры начали принимать «заказы» от тех, кому срочно нужно доехать до больниц. По его словам, в условиях дефицита бензина они будут возить нуждающихся на электрокарах. Ворсобин отметил, что полуостров скоро могут «захватить» электромоторы.