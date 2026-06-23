В семи районах Ростовской области уничтожили более 10 БПЛА ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Более десяти беспилотников уничтожены в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовская область уничтожены более десятка БПЛА в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал он в «Максе».
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