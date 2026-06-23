Смерч в Кушве повредил 97 зданий, 16 человек ранены

Вечером 22 июня на Свердловскую область обрушился мощный смерч, основной удар стихии принял на себя город Кушва. В результате разгула стихии повреждения получили 97 строений, в том числе школа, детский сад и 87 частных домов. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. Стихия также повредила 25 автомобилей и 15 линий электропередач.
За медицинской помощью обратились 16 человек. Четверо пострадавших с подозрением на переломы госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, остальным помощь оказали на месте. Среди пострадавших есть один ребёнок.
В городе введён режим чрезвычайной ситуации. Без электричества остались более четырёх тысяч частных домовладений. Водоснабжение восстановлено, однако на двух участках приостановлена подача газа. Для жителей открыт пункт временного размещения на 50 коек.
Над ликвидацией последствий работают экстренные службы, дорожные рабочие и коммунальщики. Глава региона Денис Паслер потребовал максимально быстро устранить последствия и вернуть свет в дома и социальные учреждения. Точный ущерб будут оценивать днём.