Смерч в Кушве повредил 97 зданий, 16 человек ранены

Вечером 22 июня на Свердловскую область обрушился мощный смерч, основной удар стихии принял на себя город Кушва. В результате разгула стихии повреждения получили 97 строений, в том числе школа, детский сад и 87 частных домов. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. Стихия также повредила 25 автомобилей и 15 линий электропередач.