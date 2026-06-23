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Семь районов Ростовской области атаковали БПЛА в ночь на 23 июня

Под Ростовом в ночь на 23 июня объявили беспилотную опасность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на вторник, 23 июня, вновь работали силы и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь.

По его данным, вражеские дроны атаковали семь муниципалитетов. В частности, атаки отражали в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.

Также он уточнил, что по состоянию на 6:30 утра 23 июня беспилотная опасность сохраняется.

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