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Житель Магнитогорска умер в Анталье

Предварительно, у мужчины были проблемы с сердцем.

Источник: 1obl.ru

Тело мужчины обнаружили местные жители в саду жилого дома в Анталье 22 июня, передает местный портал Turizm News. Умершим оказался 51-летний экс-полицейский из Магнитогорска.

Инцидент произошел в районе Гюзелоба. Местные жители заметили лежащего в саду мужчину без движения и вызвали сотрудников спецслужб. Медики констатировали его смерть. Тело мужчины направили на экспертизу для установления причины смерти.

По данным Mash, умерший — 51-летний бывший полицейский из Магнитогорска. Он приехал на отдых в Турцию вместе с ребенком. По словам родственников мужчины, у него возникли проблемы с сердцем, он обратился в больницу, но госпитализировать его не стали. Некоторое время спустя он попытался снова получить медпомощь, но скончался, не дойдя до больницы.