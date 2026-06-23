Житель Магнитогорска умер в Анталье

По данным Mash, умерший — 51-летний бывший полицейский из Магнитогорска. Он приехал на отдых в Турцию вместе с ребенком. По словам родственников мужчины, у него возникли проблемы с сердцем, он обратился в больницу, но госпитализировать его не стали. Некоторое время спустя он попытался снова получить медпомощь, но скончался, не дойдя до больницы.