В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменили на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он в «Максе».
Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменили на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он в «Максе».