ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Более 290 жителей российских регионов на минувшей неделе пострадали от ударов со стороны Вооруженных сил Украины, это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За прошедшие семь дней от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей. Это наибольшее число пострадавших за неделю с начала 2026 года», — сказал он.
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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше