Мирошник: в РФ на неделе от ударов ВСУ пострадали более 290 человек

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Более 290 жителей российских регионов на минувшей неделе пострадали от ударов со стороны Вооруженных сил Украины, это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.