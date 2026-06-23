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Красноярский край запросил помощь: 50 пожарных летят из Забайкалья

Красноярский край запросил помощь в тушении лесных пожаров на труднодоступных территориях.

Красноярский край запросил помощь в тушении лесных пожаров на труднодоступных территориях. Из Забайкалья в регион направляется группа из 50 пожарных-десантников. Спасатели вылетают в авиазону для борьбы с огнём, где невозможно использовать наземную технику и вертолёты.

«Красноярский край запросил помощь в тушении лесных пожаров на труднодоступных территориях в авиазоне, вылетает группа из 50 человек личного состава авиаотделений Хилокского, Нерчинского, Красночикойского, Тунгокоченского, Сретенского, Петровского и Читинского муниципальных округов», — сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Забайкальского края.

В составе группы — специалисты из семи округов Забайкалья. Все они имеют опыт спуска в местах, где нет возможности посадить вертолёт. Планируется, что десантники будут работать на тушении в течение месяца.

Это вторая группа из Забайкалья. 15 июня в Красноярский край уже прибыли 30 пожарных-десантников. В лесах региона введён режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожаров, по данным властей, превышает 190 тысяч гектаров.