Экс-глава видной британской партии обвинен в 18 изнасилованиях детей

63-летнему политику сообщили о неизбежности «длительного» тюремного заключения, однако официальный приговор будет вынесен позднее в этом году. Сразу после оглашения вердикта Дональдсона взяли под стражу; он не проявил эмоций, стоя со сложенными на груди руками. Стоит отметить, что политик категорически отрицал свою причастность к преступлениям, совершённым в период с 1985 по 2008 год.