Два человека погибли в лобовом ДТП под Ростовом

Авария случилась на автодороге Шахты — Цимлянск — Суровикино. По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-211540 во время обгона не успел завершить маневр. В результате он столкнулся со встречной иномаркой «Хендай Солярис», за рулем которой находился 31-летний житель Дона.