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В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена в Сочи и на федеральной территории Сириус, об этом в Telegram-каналах сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

Власти просят жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности, в частности не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

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