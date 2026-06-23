В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена в Сочи и на федеральной территории Сириус, об этом в Telegram-каналах сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.
Власти просят жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности, в частности не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше