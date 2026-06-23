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В Туапсе объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников объявлена в Туапсе, сообщил в Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности.

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