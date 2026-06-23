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Появились подробности о семье восьмилетнего мальчика, утонувшего в реке в Ингушетии

Спасатели нашли мертвым восьмилетнего мальчика, которого тысячи волонтеров почти 1,5 недели искали в реке Сунже в Ингушетии. 15 июня он упал в воду, спасая своего друга, и не смог выбраться на берег. Днем 22 июня спасатели нашли тело ребенка. Журналисты рассказали, что известно о семье погибшего маленького героя.

Спасатели нашли мертвым восьмилетнего мальчика, которого тысячи волонтеров почти 1,5 недели искали в реке Сунже в Ингушетии. 15 июня он упал в воду, спасая своего друга, и не смог выбраться на берег. Днем 22 июня спасатели нашли тело ребенка. Журналисты рассказали, что известно о семье погибшего маленького героя.

Утонувшему мальчику исполнилось восемь лет три дня назад, 20 июня. В этот день спасатели искали его в реке Сунжа.

Отцу ребенка Хасану 31 год, он работает в службе охраны и слесарем. Маму пропавшего мальчика зовут Мадина, она работает медсестрой в школе.

Как сообщили знакомые семьи, Мадина — круглая сирота, и старается помогать младшим братьям и сестрам, которые остались без родителей. Сейчас она беременна третьим ребенком.

За день до трагедии ее сын поехал с ней на работу, а 15 июня Мадина попросила его посидеть с младшим братом. Дети должны были проводить время под присмотром отца, передает Starhit.

Спасатели нашли тело восьмилетнего мальчика спустя семь дней. По данным Telegram-канала Baza, ребенка нашли в 10 километрах от места, где он спас друга. Мальчик лежал в воде около 4-й школы. Как история поисков восьмилетнего мальчика потрясла всю Ингушетию — в материале «Вечерней Москвы».