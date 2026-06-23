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Два пассажирских поезда в Хабаровском крае задерживаются из-за ЧП на дороге

Предварительное время задержки составит 2−3 часа.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского муниципального района ведутся работы по ликвидации последствий схода вагона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края в МАХ (12+).

«В 13.00 в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что на однопутном участке железной дороги в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского муниципального района при движении грузового поезда произошёл сход одной колёсной пары порожнего вагона», — говорится в сообщении.

На место со станции Литовко убыл восстановительный поезд.

Ожидается задержка двух пассажирских поездов сообщением Владивосток — Советская-Гавань и Советская-Гавань — Владивосток.

Предварительное время задержки составит 2−3 часа.

Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также на контроле соблюдение прав пассажиров.

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