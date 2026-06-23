Стало известно, почему Ирина Усольцева не выкладывала кадры из Кутурчина

Почему? Связь в Кутурчине действительно почти отсутствует. В этом районе местами ловит только Теле2 и Билайн. Так, на видовке Минской петли у корреспондентов aif.ru отправлялись сообщения и была возможность позвонить. А вот у их сопровождающего Сергея телефон подключен к Мегафону. В районе Кутурчинского Белогорья у него связи не было совсем. Услугами этого же оператора пользовалась Ирина, то есть все свое путешествие она не могла выйти в Сеть.