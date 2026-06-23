Стало известно, почему Ирина Усольцева не выкладывала кадры из Кутурчина

Судьба семьи Усольцевых, загадочно исчезнувшей в тайге Красноярского края, продолжает будоражить умы тысяч людей. Пока эксперты выдвигают самые немыслимые версии, aif.ru отправился по следам пропавших.
Мы выяснили почему Ирина Усольцева, активный блогер, не опубликовала ни одной фотографии из Кутурчинского Белогорья, в частности, с живописной локации «Минская петля».
Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и Татьяна Бахтигозина, в компании красноярца Сергея Кузнецова, прошли часть пути, которым, по предварительным данным, шла семья Усольцевых. Одна из точек маршрута — «Минская петля», куда, как утверждают свидетели, семья заезжала накануне своего рокового похода.
Местные жители подтверждают: «Минская петля» находится недалеко от поселка Мина, по дороге в Кутурчин. Продавец магазина, хоть и не видела Усольцевых лично, подтвердила, что видовка расположена в пешей доступности по проторенной тропе — всего 20 минут ходьбы до смотровой площадки.
Путь наверх действительно не из легких: постоянный подъем требует усилий, но вполне по силам даже ребенку, что делает версию о том, что пятилетняя Арина Усольцева могла пройти этот маршрут самостоятельно, вполне реальной. Сам глава семьи, 64-летний Сергей Усольцев, обладавший, по словам знакомых, хорошей физической формой и немалым туристическим опытом, мог легко нести дочь. Местная жительница, видевшая их на тропе, подтвердила, что именно так и было.
Наверху открывается захватывающий вид: река Мина, живописно петляющая по тайге, и гора Ивановский Белок вдалеке. «Минская петля» обещает стать новым хитом среди туристов, возможно, даже превзойдя по красоте Манскую петлю, с которой Ирина просила не путать это место в своем последнем видео.
Именно здесь, на фоне такой красоты, любой блогер как Ирина, несомненно, стал бы снимать. Местная жительница рассказала aif.ru, что Усольцева даже просила ее сфотографировать их семью на смотровой площадке. Однако никаких фотографий с «Минской петли» в блоге Ирины не появилось. Ни она сама, ни ее помощница, ведущая соцсети, не опубликовали ни единого кадра.
Почему? Связь в Кутурчине действительно почти отсутствует. В этом районе местами ловит только Теле2 и Билайн. Так, на видовке Минской петли у корреспондентов aif.ru отправлялись сообщения и была возможность позвонить. А вот у их сопровождающего Сергея телефон подключен к Мегафону. В районе Кутурчинского Белогорья у него связи не было совсем. Услугами этого же оператора пользовалась Ирина, то есть все свое путешествие она не могла выйти в Сеть.
Напомним, семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Поиски начались только 1 октября.
Здесь можно посмотреть сюжет о расселедовании корреспондентов пропажи Усольцевых.
Подробнее о расследовании aif.ru читайте тут.