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Подросток сорвался со скалы в реку Катунь на Алтае, пытаясь сделать красивый кадр

Спасатели ведут поиски подростка из Новосибирской области, который сорвался со скалы в реку Катунь, пытаясь сделать красивую фотографию. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.

Спасатели ведут поиски подростка из Новосибирской области, который сорвался со скалы в реку Катунь, пытаясь сделать красивую фотографию. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.

Инцидент произошел в Чемальском районе вблизи Ороктойкого моста. Для поисков пропавшего привлекли силы МЧС, полиции и волонтеров. Всего обследовали 18 километров береговой линии и акватории реки, поиски продолжаются.

— МЧС России напоминает: никакая фотография не стоит жизни, — сообщается в публикации.

До этого на острове Самуи в Таиланде российский турист попытался сделать селфи на краю смотровой площадки и сорвался со скалы. Тело 35-летнего мужчины позднее нашли туристы, которые фотографировались неподалеку. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть.

В марте мотогонщик из Белоруссии выжил после падения со скалы на тренировке в Геленджике. Спортсмен на крутом подъеме соскользнул вниз на 50 метров вместе с мотоциклом. В результате гонщик получил перелом руки и ссадины.

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