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Наибольший показатель в 2026 году: в МИД РФ назвали число пострадавших россиян от ударов ВСУ за неделю

Мирошник: в России от ударов ВСУ за неделю пострадало 290 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Российской Федерации за неделю от ударов Вооруженных сил Украины пострадали более 290 человек. Это наибольший показатель в 2026 году. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Вместе с тем, добавил дипломат, Москва на неделе столкнулась с беспрецедентной интенсивностью атак ВСУ. Силами противовоздушной обороны на подступах к столице было перехвачено и уничтожено 194 дрона. При этом в Московском регионе пострадали 23 мирных жителя. Восьмилетняя девочка погибла.

При этом ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 10 многоквартирных домов и шесть частных получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 22 июня. В частных дома преимущественно повреждены кровли.

После этого официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что российские следователи квалифицировали массированный удар по Воронежу как террористический акт. В связи с обстрелом гражданских и промышленных объектов возбуждено уголовное дело.

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