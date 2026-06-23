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Вагон сошёл с рельсов в Хабаровском крае

Возможна задержка двух пассажирских поездов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В районе перегона Самболи-Нусхи Амурского района при движении грузового поезда колёсная пара одного из вагонов сошла с рельсов. Восстановительный поезд вышел к месту происшествия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По сообщению Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в первой половине дня сегодня что на однопутном участке железной дороги в районе перегона Самболи-Нусхи сошли с рельсов колеса порожнего вагона. На место со станции Литовко убыл восстановительный поезд.

Ожидается задержка двух пассажирских поездов сообщением Владивосток — Советская-Гавань и Советская-Гавань — Владивосток. Предварительное время задержки составит 2−3 часа.

Пассажирам о движении поездов можно получить информацию в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика, а также по круглосуточному телефону +7 (800) 775−00−00 (звонок бесплатный).

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