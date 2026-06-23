В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом на территории Ставропольского края пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов России», — отметили в ЦОС.
По информации ФСБ, сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения, в рюкзаке которой обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. После этого были введены повышенные меры безопасности и начался поиск возможных соучастников задержанной. «В результате в это же время рядом с объектом теракта задержана гражданка России 1979 года рождения, намеревавшаяся по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы», — сообщили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ обезвредили оба взрывных устройство, первое было помещено в безопасное место, после чего произошла детонация. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет, уточнили в ФСБ.
При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц. «Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц», — сообщили в ФСБ.
В спецслужбе отметили, что основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов.
Возбуждены уголовные дела.
Следственными органами СК по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств).
В ФСБ России вновь обратили внимание на то, что киевский режим продолжает активно вовлекать в террористическую деятельность граждан России. Там предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.