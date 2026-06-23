В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей

По информации ФСБ, сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения, в рюкзаке которой обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. После этого были введены повышенные меры безопасности и начался поиск возможных соучастников задержанной. «В результате в это же время рядом с объектом теракта задержана гражданка России 1979 года рождения, намеревавшаяся по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы», — сообщили в ФСБ.