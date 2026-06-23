С помощью QR-кода: мошенники используют для обмана омичей новые технологии

В отдел полиции обратился с заявлением о потере денег 23-летний житель Ленинского округа. Омич рассказал, что подыскивал в интернете квартиру в аренду и нашел устраивающее его объявление на одном из популярных сайтов частных объявлений. Связавшись с хозяином квартиры, мужчина уточнил финансовые условия, которые его устроили. И когда омич собрался поехать на квартиру, чтобы отдать деньги и заключить договор, «арендодатель» попросил омича ознакомиться с договором по интернету. Для этого он в мессенджере отправил ему QR-код.