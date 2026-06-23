ФСБ: В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей

ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Были задержаны две женщины, которые по заданию украинских кураторов должны были доставить взрывные устройства к одному из силовых объектов. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Первой была задержана девушка 2006 года рождения. В ее рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограмм в тротиловом эквиваленте. После этого в районе усилили меры безопасности и начали поиск возможных сообщников.
Вскоре рядом с предполагаемым местом теракта задержали еще одну женщину 1979 года рождения. По версии следствия, она намеревалась доставить аналогичное устройство к объекту в момент работы следственно-оперативной группы после первого взрыва.
Оба взрывных устройства были обезврежены, пострадавших нет. В ФСБ заявили, что задержанные дали признательные показания и не знали, что их планировалось использовать в качестве смертниц. Основной целью организаторов, по данным ведомства, было максимальное число жертв среди сотрудников правоохранительных органов, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Московской области, который провел акции устрашения против троих военнослужащих Министерства обороны.