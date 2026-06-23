ФСБ: В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей

ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Были задержаны две женщины, которые по заданию украинских кураторов должны были доставить взрывные устройства к одному из силовых объектов. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.