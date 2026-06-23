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Силы ПВО за ночь сбили 143 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 143 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 143 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаку дронов пресекли над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

— В течение ночи в период с 20:00 мск 22 июня до 07:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, — передает канал МО РФ в МАКС.

Днем ранее центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массированной атаке беспилотников. Работу объектов не нарушили, телевизионное вещание и услуги связи предоставлялись в штатном режиме.

Также 22 июня Вооруженные силы Украины атаковали ракетами Воронежскую область. По предварительной информации, удары производились британскими ракетами Storm Shadow. Журналисты обратили внимание на то, что атака произошла в один день с отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который, по сообщениям западных СМИ, был главным инициатором на разрешение для ВСУ бить Storm Shadow вглубь территории РФ.

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