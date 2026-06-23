Также 22 июня Вооруженные силы Украины атаковали ракетами Воронежскую область. По предварительной информации, удары производились британскими ракетами Storm Shadow. Журналисты обратили внимание на то, что атака произошла в один день с отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который, по сообщениям западных СМИ, был главным инициатором на разрешение для ВСУ бить Storm Shadow вглубь территории РФ.