В Омской области во время отдыха утонула женщина

Ещё один несчастный случай произошёл на воде в Омской области. В селе Алексеевка Москаленского района во время отдыха утонула 40-летняя женщина. Отмечается, что компания распивала спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.