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В Омской области во время отдыха утонула женщина

Омская полиция массово составляет протоколы за нарушение правил поведения у водоёмов.

Источник: Аргументы и факты

Ещё один несчастный случай произошёл на воде в Омской области. В селе Алексеевка Москаленского района во время отдыха утонула 40-летняя женщина. Отмечается, что компания распивала спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Полицейские озвучили печальную статистику: за июнь на водоёмах в регионе погибли 12 человек, в том числе 4 подростка. 22 июня из воды в Атирке Муромцевского района достали тело 16-летнего парня, который утонул в Иртыше 18 июня в Большереченском районе.

Несмотря на предупреждения, омичи массово нарушают правила. По данным полиции, в ходе рейдов 88 граждан привлечены к ответственности за правонарушения, 38 человек — за распитие спиртных напитков на пляжах.

46 материалов для привлечения родителей к ответственности направлены в органы муниципальной власти, еще 23 протокола составлено за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.