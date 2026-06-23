В Омской области во время отдыха утонула женщина

Ещё один несчастный случай произошёл на воде в Омской области. В селе Алексеевка Москаленского района во время отдыха утонула 40-летняя женщина. Отмечается, что компания распивала спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
Полицейские озвучили печальную статистику: за июнь на водоёмах в регионе погибли 12 человек, в том числе 4 подростка. 22 июня из воды в Атирке Муромцевского района достали тело 16-летнего парня, который утонул в Иртыше 18 июня в Большереченском районе.
Несмотря на предупреждения, омичи массово нарушают правила. По данным полиции, в ходе рейдов 88 граждан привлечены к ответственности за правонарушения, 38 человек — за распитие спиртных напитков на пляжах.
46 материалов для привлечения родителей к ответственности направлены в органы муниципальной власти, еще 23 протокола составлено за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.