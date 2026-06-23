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Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в Китае

Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь провинции Цзилинь. Никто из россиян не пострадал.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь провинции Цзилинь. Никто из россиян не пострадал.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма Приморского края, автобус следовал в Яньцзи и столкнулся с экскаватором около 9 часов утра (4:00 мск). В салоне находилось 33 пассажира, из них 24 туриста — из России. Трое граждан Китая получили легкие травмы.

Все россияне прибыли в Китай в рамках безвизового режима, отметили в ведомстве. Предварительно известно, что автобус принадлежит Яньбяньской северо-восточно-азиатской пассажирской транспортной компании, сообщили в канцелярии по иностранным делам города Хуньчунь.

Министерство туризма Приморья поддерживает связь с генеральным консульством КНР во Владивостоке по поводу случившегося.