Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в Китае

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма Приморского края, автобус следовал в Яньцзи и столкнулся с экскаватором около 9 часов утра (4:00 мск). В салоне находилось 33 пассажира, из них 24 туриста — из России. Трое граждан Китая получили легкие травмы.